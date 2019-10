Bilan de la 21ème édition l'EXTREME SUR LOUE

Résultats des compétitions Hommes :

STIEBJAHN Simon (Team Bulls) est le grand vainqueur de l’Extrême sur Loue.



Connaisseur du parcours grâce à ses nombreuses participations, STIEBJAHN Simon remporte pour la première fois de sa carrière l’Extrême sur Loue.

Le groupe de tête est resté jusqu’à mi course ensemble, et STIEBJAHN Simon a choisi les chemins d’Echevannes, à 60 km pour s’échapper du groupe de tête. SCHNELLER Simon, champion d’Allemagne XCO termine derrière son co-équipier du team Bulls à 7 minutes 23. La troisième place est remportée par le français, BILLAUD Pierre (VC Herbretais). Il est sacré champion de France XC Marathon 2019 ! C’était son objectif phare de l’année. Selon lui, il a réalisé la course parfaite, il a su gérer son effort pour revenir sur Axel ROUDIL CORTINAT (Team Bulls France) à la fin du parcours et remporter la médaille d’Or FFC. La troisième marche du championnat de France est complétée par DRECHOU Hugo (Massi UCI Team).

A noter que le favori de l’épreuve, Urs Huber, N°1 mondial, a abandonné la course à cause d’un problème mécanique.

Résultats des compétitions Dames :

Margot MOSCHETTI (Focus MTB racing Team), favorite de l’épreuve, souhaitait conserver son titre de championne de France XC Marathon. Elle prend les rennes de la course dès le départ, mais arrivée à mi-course, Léna GERAULT (Sunn Beaumes de Venise), la dépasse et termine seule le parcours devant toutes ses concurrentes pour remporter l’épreuve UCI et le maillot tricolore de championne de France. Deux françaises complètent le podium : Margot MOSCHETTI et TERRIGEOL Emma (Focus MTB racing Team).

L’épreuve de l’Extrême sur Loue était également support des championnats de France Masters. 6 titres de champions de France ont été décernés.

TOUS LES RESULTATS : www.sporkrono.fr/resultats-extreme

Malgré une météo défavorable, plus de 2000 participants ont répondu présents pour la 21 ième édition et les 500 bénévoles ont su réchauffer le coeur des randonneurs.

A l’occasion des 20 ans de la manifestation, tous les anciens et actuels membres du comité d’organisation, présidents et salariés, sont montés sur le podium pour une belle photo de famille.