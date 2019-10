Belle réussite pour les Journées de la Spéléologie à la découverte des grottes

Cette année à la demande de la municipalité de Reugney, afin d'inscrire cette manifestation dans la thématique du bicentenaire Courbet, les Journées de la Spéléologie avaient lieu dans la grotte qui renferme l'hypothétique signature de l'artiste.











Samedi 5 et dimanche 6 octobre 2019 de 10 à 17h non stop, visite accompagnée et gratuite de la grotte "la Baume du Mont" sur la commune de Reugney (site fléché aux intersections des routes).

Il n’est pas nécessaire de réserver mais vous devez venir avec de vieux vêtements et des bottes ou de bonnes chaussures de marche.

Des casques seront mis à disposition à l'entrée de la grotte.



Le niveau bon randonneur est requis cette année, mais il s'agit d'un cheminement facile sans être sur corde ni ramper.

L'entrée se fait par la descente d'une échelle métallique sécurisée et les accès glissants sont aménagés.

Il n'y a évidemment aucun risque de crue dans la grotte et cette manifestation est maintenue en cas de pluie.



Cette animation, pour donner au plus grand nombre la chance de découvrir les merveilles du monde souterrain, est organisée par le GCPM (Groupe Clostrophile du Plateau de Montrond) et le club Spéléo Kartstic.



Rendez-vous à La grotte du Mont sur la commune de REUGNEY (25)

Samedi 5 et dimanche 6 Octobre 2019 de 10 à 17h non stop.



