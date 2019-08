Un record à Déservillers !

Des vesses-de-loup de tailles imposantes ont été récoltées par un producteur de lait Comté dans son pâturage à Déservillers.

Il est en effet assez rare de trouver un rond de champignons avec une vesse-de-loup pesant 4 kg et deux autres pesant 2,3 kg chacune.

Qui dit mieux ?

Les vesses-de-loup sont des champignons très répandus dans les prés et les bois, facilement reconnaissables à leur absence de pied (ou du moins d'un pied et d'un chapeau séparés), à leur couleur blanche ou grisâtre, et au fait que lorsqu'ils sont vieux ils se transforment en sacs remplis d'une poussière brune, véritables petits volcans quand on appuie dessus.

Leur nom signifie mot à mot pet de loup, métaphore reproduite dans le grec scientifique lycoperdon, nom du principal genre de ces champignons. Les Britanniques les appellent pour leur part puffballs, du fait qu'elles laissent jaillir des bouffées de "fumée" à la pression. (https://fr.wikipedia.org/wiki/Vesse-de-loup).