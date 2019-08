Créé en 2014 au retour du Hellfest, il est le projet de Marine et Jérôme qui ne se connaissaient pas avant ce festival.

Au départ l’idée était de faire un retour d’expérience du Hellfest et puis finalement, les deux se sont pris au jeu et ont enchainé les live report et les chroniques.

La scène locale devient alors l’objectif du webzine, avec des interviews, des chroniques mais avec le temps et les besoins en contenu, il faut parfois sortir de la région.

C’est ainsi qu’un petit webzine comme Metal in FC devient un média officiel du Hellfest, avec accréditation photos. De plus en plus de labels nationaux et internationaux envoient leurs productions. Il faut donc recruter. A tel point qu’en février 2018, il y a 15 personnes qui œuvrent pour le webzine. C’est d’ailleurs à cette période que rentre dans l’équipe la personne qui va donner un second souffle au webzine, Kax, graphiste qui va amener au média une image unique, locale, professionnelle et avec l’aide du public, Auriane Web va nous faire un site plus ergonomique.

2018 est donc l’année où Metal in Franche Comté est vraiment devenu un média de référence.

En plus du webzine, Metal in Franche Comté est aussi une association qui organise des soirées, souvent au Titty Twister et depuis 2019 des concerts (en mars, nous avons fait jouer Sticky Boys, Full Throttle Baby, et Iron Bastards). Elle compte 20 adhérents et une dizaine de bénévoles pour la faire vivre.

Nous sommes présents sur de nombreux festivals, de la Guerre du Son au Swamp Fest en passant par le Lac en Zik avec notre stand, où l’on peut y trouver notre merch et les productions des groupes du coin.

www.metal-franche-comte.info

www.metal-fc.fr

www.facebook.com/metalfranchecomte

instagram.com/metal_in_franche_comte