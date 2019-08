Mais qui est Gus ?

Gus est né l'année du bicentenaire de Gustave Courbet... mais c'est un pur hasard ! Gus est joueur, il aime s'amuser avec les humains et même leur offrir des cadeaux. Gus aime la culture générale et la partage en jouant avec les petits et les grands. Gus est un geek et adore les nouvelles technologies...

On le croise régulièrement, on le regarde et parfois même, on lui donne à manger. Il est aussi à l’aise dans l’eau qu’en plein vol, mais sauriez-vous retrouver Gus ?

Gus est Franc-Comtois, du pays Loue-Lison mais il lui arrive aussi de voyager.

Gus est un canard colvert certainement le plus connu de tous les canards car répandu dans le monde entier.

Jouez à retrouver Gus dans le panorama 360° avec votre smartphone, votre tablette, votre console, votre ordinateur, sur votre TV connectée…

Vous pouvez retrouver les jeux de Gus sur son site internet : lesjeuxdegus.fr

Son jeu préféré est de se cacher dans un décors de réalité virtuelle 360° réalisé sur le territoire Loue Lison et vous partager un bout d'histoire, de géologie, de patrimoine...

Sur son site internet, vous pourrez aussi jouer au Memory, faire un puzzle ou encore tester votre mémoire avec le célèbre jeu "Simon a dit". Bref, Gus adore jouer avec vos méninges !

Lancé au début de l'été sur le réseau social Facebook avec la page "Mais où est passé Gus ?", son succès fut tel que près d'un millier de joueurs ont cherché Gus avec des cadeaux offerts par l'Office de Tourisme "Destination Loue Lison" et des partenaires privés. Des joueurs de toute la Franche-Comté, mais aussi de la Côte d'or.

Une véritable opportunité pour faire découvrir le territoire touristique du pays Loue Lison et inviter nos voisins à venir nous rendre visite.

À la rentrée, un nouveau jeu va être publié sur le site internet de Gus. Le jeu des 7 différences. Toujours interactif, toujours ludique, toujours culturel.

Si vous souhaitez être partenaire d'un jeu de Gus, faire connaitre votre établissement, votre association, votre lieu touristique...

Vous pouvez contacter Vincent LECLÈRE au 06 10 78 58 18 ou par courriel à l'adresse Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.