MyBabyLoc, le « Airbnb » du matériel de puériculture

Les familles intéressées par cette démarche peuvent louer à de jeunes parents du matériel de puériculture pour une période donnée. MyBabyLoc simplifie la vie de la famille : plus besoin d'être proche de l'expédition lorsqu'ils partent en vacances avec un bébé ! Plus besoin d'acheter en double ou en triple pour avoir le matériel nécessaire chez les grands-parents !

Parmi les questions que se posent souvent les jeunes parents, il y a : « Comment allons-nous faire pour voyager avec notre enfant ? » et « quel est l'impact écologique de notre bébé ? »

Un enfant a un impact écologique très important bien qu’il n’en ait pas encore conscience.

Il y a les couches jetables, les vêtements très peu portés, les bains quotidiens, et tout le matériel de puériculture avec une durée d’utilisation très courte… Chaque famille avec un bébé possède plus de 10 articles de puériculture. Le matériel de puériculture est très consommateur de matière plastique non recyclable. Par ailleurs, chaque article a fait des centaines voire des milliers de kilomètres pour arriver à destination. Un enfant représente une production de CO2 de 60 tonnes par an*.

La startup MyBabyLoc vient de lancer une plateforme communautaire de location de matériel de puériculture ou lié à l’enfance. Elle permet aux parents de mettre tout leur matériel de puériculture en location. L'inscription est totalement gratuite et la plateforme se rémunère sur les transactions. MyBabyLoc met en relation des personnes (particuliers ou professionnels) en possession de matériel pour enfant avec des personnes qui en ont besoin et qui souhaitent le louer.

MyBabyLoc permet ainsi à des familles de trouver localement le matériel nécessaire pour leur bébé. Elles peuvent ainsi voyager plus léger. Le transport est moindre, le matériel est réutilisé, l’impact écologique est donc réduit à son minimum !

Le concept de MyBabyLoc s’inscrit également dans l'économie circulaire, c’est-à-dire que la location de matériel de puériculture peut rapporter aux parents entre 200 et 700€ par an.

*Résultats d'un article publié en 2017 dans Environmental Research Letters