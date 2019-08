Oscillant entre post-rock et balades folk, cette musique évoque des sonorités proche de Jeff Buckley, Sigur Ros, les premiers Radiohead ou encore Dominique A. Déjà deux albums sont à son actif : Un premier E.P éponyme sorti en 2014 suivi d’un second en format L.P, Driving in the mist, sorti en Mai 2018.

(PODCAST : ICI)

www.facebook.com/eskapead25