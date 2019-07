Dans les coulisses des Eurockéennes, interview du programmateur

Villages FM : C'est davantage de travail pour toi, pourtant le contenu n'a pas été écorché. Comment concentres-tu ce qui avant se faisait à deux ou trois programmateurs ?

Kem Lalot : La programmation c'est de l'éclectisme, à la base. Je suis donc allé un peu plus fouiner dans des choses que je n'avais pas l'habitude de programmer, précédemment, comme surtout le hip hop où je maîtrise moins le sujet. J'ai écouté des sons et vu pas mal de concerts. j'ai également pris des renseignements chez des amis spécialisés dans ce genre musical. Tout ça m'a fait rebondir pour concocter une programmation avec des artistes hip hop de maintenant et avoir une liste la plus éclectique possible.



Villages FM : Bien que toute la programmation repose sur toi, puisque tu sors de ta zone de confort, consultes-tu au sein même de l'équipe dirigeante du festival ?

Kem Lalot : Oui, je prends les décisions tout seul mais il y a un travail collectif. Je prends des avis de chacune des personnes. Nous avons un fan de hip hop parmi nous alors je lui pose des questions, on discute beaucoup ensemble sur certains choix. Je prends la décision finale mais ça a toujours été quelque chose de partagé.



Villages FM : On parle souvent de Mass Hystéria, le groupe qui revient le plus souvent aux Eurockéennnes, c'est également vrai pour le Hellfest, d'ailleurs. Sont-ils en quelque sorte les parrains du festival (sourire) ?

Kem Lalot : C'est effectivement un groupe français qui a grandi avec le festival. Du reste ils en sont fans et y viennent parfois même quand ils ne sont pas en tournée, pour voir des concerts. Nous sommes vraiment devenus amis. Et puis un concert de Mass Hystéria est toujours très réussi. On parle d'un des plus gros groupes de metal que nous ayons en France, avec Gojira et anciennement Trust. Nous, on est là pour défendre la scène française aussi. Tant que des Mass Hystéria ou des Gojira sortiront de bons albums nous les programmerons.



Villages FM : En avril dernier, lorsque l'équipe avait dévoilé le millésime 2019 des Eurocks, la pérennité d'un quatrième jour te prêtait un certain emballement. Désormais la suite à y donner est mise en réflexion. Y a-t-il un recul à prendre ?

Kem Lalot : Nous avons surtout dit qu'on ferait les quatre jours tant qu'on a la matière d'une programmation conséquente. Nous préférons avoir une programmation dense sur trois jours qu'une édulcorée sur quatre. Là on repart sur l'idée des quatre jours mais on verra. Ce n'est pas une obligation complète. Si nous n'avons pas la matière nous ferons avec trois jours.



Villages FM : 128 000 festivaliers c'est dans la moyenne haute. L'équipe semble mettre moins d'accent sur l'annonce du chiffre, cela ne compte plus dans les objectifs ?

Kem Lalot : Si si, l'objectif c'est de parvenir à la rentabilité. Après, tout ce qui entre en plus est réinvesti dans les Eurockéennes ou nos autres projets tels qu'Opération Iceberg et le Géniq festival. Plein de choses comme ça.



Villages FM : L'Opération Iceberg, Génériq festival et ton réseau à Austin (USA), sont également ce qui forge la programmation ?

Kem Lalot : Oui et La Poudrière (salle de spectacles à Belfort, ndlr) aussi. Ça nous aide beaucoup. C'est par là qu'on arrive à voir si les groupes de découverte, qu'on repère un peu partout, tiennent la route pour pouvoir prétendre à jouer sur une scène plus importante. Car la scène la plus petite des Eurockéennes a une capacité de cinq mille personnes. Ce n'est pas donné à n'importe quel groupe d'assurer devant autant de monde !



(Propos recueillis par Fred D Rico / photo Villages FM - Kem Lalot, le programmateur).

