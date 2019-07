Le village de Malans dans le Doubs prioritaire pour une couverture mobile

En janvier 2018, le Gouvernement, l’Arcep et les opérateurs mobiles sont parvenus à un accord historique visant à généraliser la couverture mobile de qualité pour tous les Français.

Pour couvrir les zones non ou mal couvertes, les opérateurs mobiles se sont engagés à installer 5 000 sites chacun.

Pour identifier les zones à couvrir, des équipes-projets locales se sont donc constituées partout sur le territoire. Elles sont composées des préfectures, des conseils départementaux, des SGAR, des associations de collectivités territoriales, des porteurs de projets des réseaux d’initiative publique du Plan France Très Haut Débit.

Les équipes-projets locales se réunissent pour sélectionner les sites mobiles prioritaires visant à couvrir ces zones prioritaires, dans le cadre de l’enveloppe allouée par l’Etat. Elles transmettent ensuite à l’Etat la liste de leurs sites.

L’Etat a pour rôle de consolider l’ensemble des listes de sites mobiles prioritaires et publie l’arrêté correspondant, le dernier étant en date du 11 juillet 2019.

Les opérateurs mobiles ont alors jusqu’à 24 mois maximum pour installer les sites mobiles prioritaires retenus dans cet arrêté.



Les autres sites sont Suarce et Joncherey dans le Territoire de Belfort.

Le village de Malans dans le Doubs bénéficiera donc d'une couverte mobile prochainement.