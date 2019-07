Le cheval comtois, maillot jaune des races de trait françaises

Pierre Duc a dévoilé mercredi 10 juillet sa fresque consacrée au centenaire de la création du cheval comtois et à celui du maillot jaune. Elle est visible vers Etalans, sur la route D492...

Contacté par l'ANCTC (Association Nationale des Chevaux de Trait Comtois), l'artiste jurassien Pierre Duc attire à nouveau tous les regards. Après son cycliste devant un clocher comtois en 2012 à Quingey et son portrait de cycliste à Düsseldorf en 2017, il a dévoilé mercredi 10 juillet une immense fresque d'un cheval comtois trottant aux côtés d'un cycliste. Sur le rond-point de l'Alliance en direction de Saules, la fresque compte bien se faire remarquer par les médias nationaux et leurs caméras lors de l'étape du Tour de France qui traverse le département du Doubs le vendredi 12 juillet. Il touchera ainsi des millions de personnes !

Située dans une des praires de Charles Jeangirard, éleveur de chevaux comtois à Etalans, la fresque est intégrée dans le traditionnel concours "Les agriculteurs aiment le Tour", concours né d’un partenariat entre la FNSEA (Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles) et la Société du Tour de France.

Comme on célèbre cette année le centenaire du maillot jaune, on célèbre le centenaire de la création du syndicat du cheval comtois. Voilà qui tombe bien. Comme la race comtoise est la première race de chevaux de trait en France, en termes d’effectif, elle est maillot jaune des chevaux de trait.

Pour en savoir plus sur Pierre Duc : www.pierreduc.fr