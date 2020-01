La fresque du cheval comtois, remporte le prix Poulidor !

Le jury « Raymond Poulidor » composé entre autres de Christian Prudhomme, directeur général du Tour, de Jean-Paul Ollivier, emblématique journaliste sportif, et de Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, qui s’est réuni le mercredi 22 janvier 2020, a retenu à l’unanimité le cheval Comtois présenté par la FDSEA du Doubs pour son Prix Raymond Poulidor.

Les critères d’évaluation qui ont guidé le jury : la valorisation des terroirs et des métiers de l’agriculture, l’originalité, la visibilité, les matériaux utilisés, le slogan, le mouvement, l’appréciation générale, et le respect de l’environnement dans la préparation de l’événement.

L’oeuvre éphémère doubienne a dominé tous les critères, jusqu’au nombre de clics numériques - plus de 2000 - laissant loin derrière elle, les 15 autres réalisations des autres fédérations départementales engagées dans cette 11e édition du concours « Les agris aiment le Tour ».

C’est grâce aux 1000 heures de travail réalisées par les 150 bénévoles de l’ANCTC que la FDSEA du Doubs et l’ANCTC remportent ce Prix.

Cette année, le thème était : « les 100 ans du maillot jaune », une aubaine pour l’ANCTC qui célébrait également en 2019 le centenaire de la création du syndicat.

Comme la race comtoise est la première race de chevaux de trait en France, en termes d’effectif, elle est un peu le maillot jaune des chevaux de trait.

Cette fresque de la taille de 5 terrains de foot, a été imaginée et dirigée par l’artiste jurassien Pierre Duc qui est tout à la fois sculpteur, peintre, aquarellistes, graveur ou encore dessinateur.

Elle a été conçue entièrement à l’aide de matériaux naturels : Paille, écorces de bois, compost, sciure etc…

Elle se situait à Etalans, dans un champ d’étalons comtois, appartenant à Charly Jeangirard, qui ont été mis également à l’honneur par les équipes de télévision.

Ce prix sera remis officiellement lors du salon de l’agriculture, du 22 février au 1er mars 2020, où les plus beaux chevaux comtois viendront rencontrer le public du monde entier. L’ANCTC publiera début mars le livre « Le cheval Comtois » écrit par Jean-Claude Barbeaux et illustré des photos de Jack VARLET, publié aux éditions du Sékoya, qui consacre tout un chapitre sur les étapes de réalisation de cette fresque historique.

Le cheval comtois, maillot jaune des races de trait françaises.



Pierre Duc a dévoilé mercredi 10 juillet sa fresque consacrée au centenaire de la création du cheval comtois et à celui du maillot jaune. Elle est visible vers Etalans, sur la route D492...

Contacté par l'ANCTC (Association Nationale des Chevaux de Trait Comtois), l'artiste jurassien Pierre Duc attire à nouveau tous les regards. Après son cycliste devant un clocher comtois en 2012 à Quingey et son portrait de cycliste à Düsseldorf en 2017, il a dévoilé mercredi 10 juillet une immense fresque d'un cheval comtois trottant aux côtés d'un cycliste. Sur le rond-point de l'Alliance en direction de Saules, la fresque compte bien se faire remarquer par les médias nationaux et leurs caméras lors de l'étape du Tour de France qui traverse le département du Doubs le vendredi 12 juillet. Il touchera ainsi des millions de personnes !

Située dans une des praires de Charles Jeangirard, éleveur de chevaux comtois à Etalans, la fresque est intégrée dans le traditionnel concours "Les agriculteurs aiment le Tour", concours né d’un partenariat entre la FNSEA (Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles) et la Société du Tour de France.

Comme on célèbre cette année le centenaire du maillot jaune, on célèbre le centenaire de la création du syndicat du cheval comtois. Voilà qui tombe bien. Comme la race comtoise est la première race de chevaux de trait en France, en termes d’effectif, elle est maillot jaune des chevaux de trait. (photos Jack Varlet).

Pour en savoir plus sur Pierre Duc : www.pierreduc.fr



