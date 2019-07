LREM DÉSIGNE Eric Alauzet POUR LES MUNICIPALES DE BESANÇON EN 2020

"Il y a presque 8 mois - c’était le 6 décembre dernier - j’annonçais ma candidature à l’élection municipale de Besançon.

Aujourd’hui, je veux d’abord remercier LREM de m’avoir accordé son investiture et sa confiance. Je veux aussi remercier toutes celles et tous ceux, venus de tous horizons et qui, dès le début, ont voulu participer et soutenir cette démarche profondément citoyenne. Ils ont grandement contribué à ce choix.

J’ai conscience de la responsabilité qui est la nôtre, pour l’avenir de Besançon, du territoire et pour la vie quotidienne des habitants.

Avec celles et ceux qui sont engagés à mes côtés, nous sommes pleinement mobilisés et au contact des habitants de notre ville et de notre communauté urbaine. Avec notre questionnaire qui a permis de riches échanges, ce sont déjà 2 200 Bisontins qui ont été rencontrés, consultés et écoutés. Cette méthode de démocratie contributive nous permet de connaître les priorités exprimées par nos concitoyens au regard de celles que nous leur avons suggérées.

La puissance de notre enquête et la pertinence des informations recueillies résultent précisément du contact direct avec une population représentative des quartiers, des classes d’âge, des catégories socioprofessionnelles, de la composition familiale ou encore du type d’habitat, à la différence des enquêtes sur les plateformes internet. C’est ainsi plus de 500 heures de contacts qui auront permis de mettre à l’épreuve nos enjeux et nos priorités avec l’apport inestimable de l’échange en face à face.

Le temps viendra de mettre tout cela en lumière mais je peux à ce stade révéler une des quatre priorités retenues par les Bisontins : la santé. Comme médecin, je suis particulièrement sensible à cette idée de prendre soin de la population comme de la ville. Cette priorité traduit une attente forte de bien-être des habitants. Elle renvoie tout à la fois à des politiques qui contribuent au maintien d’une bonne santé, telle la qualité de l’alimentation et de l’air, à l’activité physique et aux mobilités actives, à l’adaptation de la ville au changement climatique, à la prévention des addictions chez les jeunes, à la qualité de vie au travail physique et psychologique, ou encore à l’offre de soins apportée par les professionnels de santé.

A cet instant, je veux réaffirmer notre détermination à poursuivre le rassemblement largement engagé pour construire un projet sur la base de valeurs humanistes, écologistes et entrepreneuriales, un projet qui transcende les clivages politiques et rejette les idéologies dogmatiques.

C’est une absolue nécessité tant nous devons transformer en profondeur et engager les ruptures citoyennes, sociales, écologiques, culturelles et économiques avec tous et sans oublier personne.

Pour cela, je m’engage à proposer aux Bisontins une liste composée de personnes compétentes, disponibles, engagées et tolérantes, une liste qui ressemble à cette ville.

Tous seront signataires d’une charte éthique qui mettra en avant l’honnêteté et la probité, notamment en ce qui concerne l’argent public, la transparence et le partage du pouvoir, la proximité et la disponibilité, l’écoute et le dialogue, l’efficacité et le retour sur le travail effectué avec les réussites comme avec les échecs.

Cette charte et l’état d’esprit que je veux insuffler seront de nature à établir la confiance puis l’élan et l’engagement collectifs nécessaires pour progresser.

On continue, rejoignez-nous !"

Éric Alauzet