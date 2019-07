Exercice aérien dans le Doubs du 15 au 26 juillet

Cet exercice aéroterrestre constitue la Phase finale d'une longue formation. Il a pour but de former une vingtaine de JTAC (Joint Terminal Attack Controller), contrôleur aérien avancé, dont la fonction consiste à guider les avions lorsqu’ils appuient les troupes au sol. En effet, les JTAC sont particulièrement sollicités lors des opérations extérieures françaises où, engagés au sol, ils ont un rôle essentiel afin de neutraliser l'ennemi tout en protégeant les troupes amies et les populations.



Lors de cette formation franco-allemande, différents types d'aéronefs survoleront le camp de Valdahon et ses alentours : des avions de chasse français comme le Rafale ou le Mirage 2000 ou encore des avions allemands comme le PC 9, petit avion à hélice. Des hélicoptères de l'armée de Terre (Tigre et Gazelle) ou de l'armée de l'air (Fennec) complèteront la flotte aérienne.



La zone de survol d'une longueur d'environ 60 km du nord au sud concerne essentiellement le plateau de Valdahon, tout en évitant les zones densément peuplées comme les villes de Besançon et de Pontarlier. Cette zone de travail a été construite en étroite coordination avec l'aviation civile et les autorités préfectorales.



Par ailleurs, l'altitude moyenne des aéronefs se situera à 4000 mètres même si occasionnellement, quelques passages à basse altitude (1000 m) peuvent être réalisés. Aucun des avions participant à l'exercice ne sera armé.



Afin de réduire au maximum les nuisances sonores, les vols de nuits seront limités au strict nécessaire et seront réalisés les mardis et jeudis de 22h30 à 24h00.

Bien qu’occasionnant une gêne pour les populations, ces vols de nuit sont indispensables car ils représentent environ 70% des opérations aériennes conduites sur les théâtres d’opérations. Enfin, aucune activité aérienne liée à l'exercice n'aura lieu le week end des 20 et 21 juillet.