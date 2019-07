Stupéfaction à Nans-Sous-Sainte-Anne

"Un dimanche pas comme les autres... Hier, nous avons découvert cette annonce" : voici le message laconique du conservateur du Musée de la Taillanderie, qui a découvert son lieu de travail et de coeur en vente sur le site Leboncoin.

L'annonce indique "'Au prix de 850 000€, le domaine s'étend sur 3,8 hectares de terres avec plus de 1700m2 de bâtiments à potentiel de développement. Créé en 1828, ce site classé Monuments Historiques en 1985 abrite un musée en exploitation de 1000m2 retraçant la mémoire des métiers d'autrefois de forges qui ont fait la renommée de la région, où se mêlent une collection d'outils répertoriés et une machinerie enregistrée au patrimoine mondial en parfait état de fonctionnement pour le plus grand bonheur des visiteurs.

Un autre corps de bâtiment propose près de 280m2 habitables et 450m2 de dépendances offrant diverses possibilités d'aménagement (chambres d'hôte, hôtel, activités équestres...) avec travaux à prévoir. Le fond de commerce, l'ensemble des murs et les terres du domaine sont indissociables dans la vente".

C'est la consternation pour tous les amoureux de la Taillanderie. Dernièrement encore, une cérémonie avait permis de donner à l'espace du musée le nom de son dernier propriétaire, Jean-Claude Freyburger, décédé en janvier 2019. Il était reconnu comme étant le sauveur du domaine, après avoir rénové ses bâtiments depuis les années 1970 en évitant ainsi à la Tailllanderie de finir en ruine.

En espérant que ce site chargé d'histoire tombera une nouvelle fois dans de bonnes mains !

Le Musée de la Taillanderie reste ouvert tous les jours de 10h00 à 13h00 et de 13h30 à 18h30.

Départ de visite régulier.

www.museedelataillanderie.fr



