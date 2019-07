L'annonce a réjoui Christine Bouquin, Présidente du département du Doubs, qui a signé la poursuite de son partenariat avec le club de football. Elle a alors déclaré : "Je suis attachée aux liens historiques très forts qui lient le Département et le club et qui contribuent à l'attrait de notre territoire. J'encourage tous les joueurs : nous serons tous derrière eux, supporters, salariés du club et passionnés des jaune et bleu pour continuer à soutenir notre club de cœur !".