ORNANS - l'ascenseur qui fait monter l'opposition au créneau

Réponse de l’opposition =

* « Les phrases en italique sont issues des propos du communiqué du Maire d’Ornans le 2 juillet 2019. »

* « La campagne politique pour les élections de 2020 serait-elle déjà lancée ? »

M. le Maire pose une question à laquelle il devrait répondre car, dès son élection, il s’est positionné en candidat pour 2020 en attaquant vivement ses anciens colistiers et notre groupe d’opposition dans un tract.

* « Une véritable notion de démocratie anime le déroulement des projets »

L’application de la démocratie reste une notion qui lui est très personnelle.

La constitution des commissions avec des conseillers municipaux de la majorité et de l’opposition est un droit pas une option.

Prenons l’exemple du projet d’ascenseur Plante-St Vernier évoqué. Ce projet appartient à une personne et jamais d’autres propositions n’ont été envisagées.

Jamais ce projet n’a été discuté en séance de conseil municipal, le plan de financement n’y a donc d’ailleurs jamais été présenté. Le coût net global du projet n’est pas connu (maitrise d’œuvre, études de sol, travaux et en face les subventions demandées).

Ce projet d’ascenseur a en effet été présenté salle Vernier à un groupe d’invités très restreint. Environ une dizaine de personnes a participé à la présentation de ce projet complètement ficelé.

Nous persistons à affirmer que l’aménagement global de revitalisation du centre-ville doit être réfléchi avant même d’engager des travaux pour un ascenseur qui ne présente que très peu d’intérêt pour l’ensemble des Ornanais. Nous serons toujours garants de l’intérêt collectif.

* « Les chiffres cités dans la presse dernièrement, sur la base d’informations fallacieuses d’un communiqué de l’opposition municipale »

Les données sont celles parues dans le bulletin officiel des marchés publics. Nous n’inventons rien. Nous ne cherchons pas à tromper les habitants d’Ornans contrairement à ce que martèle M. le Maire systématiquement lorsque nous informons les Ornanais.

D’ailleurs voici le détail paru dans la presse spécialisée :

Objet du marché : construction d'un ascenseur panoramique et aménagement de la place St Vernier.

https://www.francemarches.com/appel-offre/3-boamp-1990522/construction-ascenseur-panoramique-amenagement#

Lot(s) 01. - Voirie et Réseaux Divers Coût estimé (HT) : 171 800 €

Lot(s) 02. - Gros œuvregros œuvre maçonnerie. Coût estimé (HT) : 163 000 €

Lot(s) 03. - Charpente métallique – couverture charpente métallique - couverture. Coût estimé (HT) : 132 300 €

Lot(s) 04. - Menuiseries extérieures - serrurerie - platelage bois. Coût estimé (HT) : 68 500 €

Lot(s) 05. - Ascenseur et élévateur. Coût estimé (HT) : 65 400 €

Lot(s) 06. - Electricité courants forts et faibles - ventilation : réseaux pour ascenseurs. Coût estimé (HT) : 26 300 €



Au total, le coût HT estimé est de 627 300 € donc 752 760 € TTC de travaux

(L’inscription au budget travaux + maitrise d’œuvre est de 668 800 € et la communication dans au fil de la Loue Mars 2019 : 501 600 €)

Monsieur le MAIRE ose dire que « le système démocratique n’est pas respecté » alors que les réactions auxquelles il fait allusion ne sont provoquées que par son vil mépris de la démocratie locale.

Etre maire ne donne pas un blanc-seing et ne dispense en aucun cas de débattre, de prendre des délibérations en conseil municipal et d’associer plus largement l’ensemble des habitants.



Nous conseillons vivement à M. le Maire une formation à la démocratie.

« Démocratie participative – une démocratie citoyenne est-elle possible dans nos communes ? » sous le chapiteau 39.1 site de Nautiloue Vendredi 5 juillet à 20h.

Ornans le 4 juillet 2019

LE COMMUNIQUE DU MAIRE D'ORNANS EN DATE DU 2 JUILLET 2019 : ICI