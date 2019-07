NOVILLARS : deuxième déplacement d'Emmanuelle Wargon

Vendredi 28 juin, la Ministre de la Transition écologique et solidaire, Emmanuelle Wargon, s'est rendue au centre hospitalier de Novillars suite à une nouvelle demande de subvention de la centrale biomasse, qui réchauffe la maison d'accueil spécialisée depuis février...

C'était en février dernier : la centrale biomasse de Novillars était inaugurée par Emmanuelle Wargon, Ministre de la Transition écologique et solidaire. Vendant de l'énergie électrique à EDF pour une durée de vingt ans et de l'énergie thermique à la papeterie GemDoubs, elle alimente plus de 50 000 foyers chaque année, dont le centre hospitalier spécialisé de Novillars.

Invitée par Philippe Beluche, maire de la commune, pour faire le point sur cette centrale et ses difficultés, Emmanuelle Wargon a décidé de débloquer 200 000€ de plus pour résoudre les derniers problèmes remarqués par les dirigeants de l'établissement. Une subvention exceptionnelle puisqu'elle ajoute que "le gouvernement ne subventionne jamais deux fois le même établissement".