Cirk'ulation organise une soirée cirque à Avanne !

L'association The Serious Road Trip - Connexion Humanitaire Bisontine revient comme chaque année à Avanne avec une cinquième soirée d'ateliers du cirque, de spectacles et de concerts le samedi 6 juillet...

Avec un prix d'entrée de 5€ (gratuit pour les moins de 12 ans), la soirée Un Peu de Serious #5, menée par le projet Cirk'ulation (échanges de pratiques entre TSRT de France et de Roumanie et Kültür Evi de Mardin de Turquie), choisit de mettre l'accent sur la jeunesse, avec les enfants de Terre du Cirk, mais aussi le handicap, avec l'ADAPEI. Venant en aide aux personnes en difficulté par le biais des arts de la piste et de la rue, l'association TSRT-CHB compte tenir une buvette à son profit et s'associe Au 16 Bis pour proposer un repas en début de soirée pour tous.

PROGRAMMATION :

15h30 - 17h30 : ateliers cirque - à partir de 5 ans

16h00 : spectacle des résidents de l'ADAPEI du foyer Bastian et spectacle des enfants du projet Terre de Cirk sous le chapiteau

17h40 - 18h40 : The Cabaret sous le chapiteau

18h00 - 18h40 : histoire cousue main au Tripot à Thé - à partir de 4 ans

19h00 - 19h15 : diaporama du projet Cirk'ulation en été 2018 sous le chapiteau

19h30 - 20h30 : repas par Au 16 Bis et concert de Swing en Boucle

20h30 - 21h20 : Meeting, Cie Non Négociable - à partir de 8 ans

22h00 - 23h30 : concert de Kollectif Barouf sous le chapiteau

23h30 : mix de DJ Sap sous le chapiteau

Plus d'informations sur theseriousroadtrip.org ou au 06 50 38 25 45