Le maire d’Ornans répond à une polémique

Sylvain Ducret, Maire d’Ornans, répond au communiqué d'Ambitions et Solidarité pour Ornans...

" La campagne politique pour les élections de 2020 serait-elle déjà lancée ?

Le projet d’ascenseur panoramique reliant la place Saint-Vernier au parking de la Plante soulève de nombreuses questions et sollicitations. C’est aujourd’hui la radio locale qui s’intéresse à ce dossier. Je suis navré de constater que les actions et les projets ambitieux menés par la Municipalité pour améliorer la qualité de vie des ornanais et faciliter l’accès au centre-ville sont régulièrement sujets de critiques basées sur des arguments infondés.

J’ai été élu l’année dernière sur un programme politique que j’exécute fidèlement. C’est d’ailleurs en page 2 de ce programme que la rubrique « visage de la ville » mentionnait le projet. Les citoyens ont voté et ont élu, en premier lieu, des idées, des projets. La Municipalité s’emploie à mobiliser tous les moyens en sa possession pour façonner une politique de progrès pour Ornans.

C’est une véritable notion de concertation démocratique qui anime le déroulement des projets. Ils sont tous présentés en réunion de quartier par l’adjoint réfèrent, accompagné à ma demande par les responsables de projets et ce, dans l’objectif de concerter et d’informer la population en toute transparence.

Dans cette logique, des commissions (composées d’élus de la majorité et de conseillers municipaux de l’opposition) sont réunies régulièrement. Elles visent à échanger sur les projets à venir, à débattre et à statuer sur les projets proposés. La commission achat public (MAPA) se réunit lundi prochain pour analyser les offres notamment celle de l’ascenseur panoramique.

Les chiffres cités dans la presse dernièrement, sur la base d’informations fallacieuses d’un communiqué de l’opposition municipale, ne sont pas ceux que la commission analysera. Il est évident que le projet sera engagé, comme tous les autres, dans le respect des budgets votés démocratiquement.

La consultation et le lancement des travaux ont été prononcés en conformité à la délégation de décision qui m’a été donné par le conseil municipal d’avril 2018. Le projet n’a d’ailleurs pas manqué de faire l’objet d’un débat notamment lors du conseil municipal de février.

J’en profite pour indiquer que ce projet est financé par l’Etat pour un montant acquis de plus de 100 000€, nous avons déposé plusieurs autres dossiers de demande subventions notamment auprès du Président de la République lors de sa venue à Ornans le 10 juin, auprès de la Communauté de Communes Loue Lison dans le cadre du contrat de ruralité et auprès du Département (P@c25).

Les vives réactions que je constate sur l’opportunité des projets que la majorité ornanaise engage, et ce n’est pas la première fois, montrent que notre système démocratique n’est pas respecté.

J’attends des membres de l’opposition des échanges constructifs pour débattre efficacement sur les sujets qui préoccupent nos citoyens ".