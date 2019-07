Le Grand Besançon dans la liste des métropoles de France

Depuis deux ans et demi, le Grand Besançon connaît une cycle d'évolution unique. Aujourd'hui, il fait partie des 22 métropoles de la nation. Pour accompagner ce changement de statut, le Grand Besançon change d'identité et devient Grand Besançon Métropole...

Fort de ses 200 000 habitants dont 30 000 étudiants, le Grand Besançon Métropole se démarque des 21 autres métropoles de France. 200 kilomètres de piste cyclable, 16 gares et haltes, 90 lignes de bus... elle se hisse dans le top des métropoles de par son accessibilité. Active, la métropole cumule plus de 90 000 emplois dans 56 zones d'activité différentes. Elle regroupe plus de 11 000 entreprises sur son territoire.

Enfin, la culture ne cesse de se développer, notamment avec l'arrivée du Pass Culture dans le département du Doubs, qui donne accès aux jeunes aux 8 musées et 2 scènes nationales, mais aussi aux 20 autres équipements culturels du Grand Besançon Métropole. Enfin, l'agglomération accueille plus de 50 évènements sportifs outdoor.

Innovant, plein de projets, le Grand Besançon Métropole est fier de cette reconnaissance nationale, mais aussi internationale. Pour l'évènement, Jean-Louis Fousseret, maire de Besançon, a reçu lundi 1er juillet Jacqueline Gourault, Ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales pour inaugurer le nouveau logo de la toute nouvelle métropole.