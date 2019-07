Élevage de Volailles de Flangebouche, des prescriptions spéciales imposées par le Préfet du Doubs

A la suite de la consultation du public prévue par les textes et avis du CODERST (Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques), le préfet du Doubs avait refusé, le 11 avril 2019, l’enregistrement d’un premier projet d’élevage de 33 000 volailles de chairs sur la commune de Flangebouche...