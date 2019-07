Redynamisation du centre-ville de Besançon

Ce lundi 1er juillet, la Ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales Jacqueline Gourault s'est rendue à la Cité des Arts de Besançon pour signer un avenant du programme "Action Coeur de Ville"...

Né en octobre 2018, le programme ACV ("Action Coeur de Ville"), a achevé six actions en faveur de la redynamisation du centre-ville. Il prévoit avant la fin de l'année de terminer une dizaine d'autres opérations de même nature, notamment le déploiement du wifi libre dans le centre de la ville de Besançon.

En mai dernier, le comité de projet du programme s'est réuni pour prendre un nouveau tournant : la convention ACV se transforme en ORT (Opération de Revitalisation de Territoire). Joël Mathurin, préfet du Doubs, a alors signé un arrêté préfectoral le 25 juin dernier. Jean-Louis Fousseret, maire de Besançon à la tête de ce projet, a souhaité inviter la Ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales Jacqueline Gourault afin de signer le premier avenant de cette nouvelle convention.

Et c'est le 1er juillet, en sa présence, que le premier avenant de la nouvelle convention ACV-ORT fut signée par Jean-Louis Fousseret, Joël Mathurin, Marie-Guite Dufay (présidente de région Bourgogne-Franche-Comté), Odile Faivre-Petitjean (vice-présidente du département du Doubs) et tous les partenaires du programme "Action Coeur de Ville". Cet avenant déclare l'intégration de nouveaux partenaires (Conseil Départemental du Doubs, La Poste, CCIT25, Etablissement Public Foncier Doubs BFC) et la création d'une nouvelle liste d'actions pour redynamiser le centre-ville de Besançon (opération immobilière rue Renan, "boutique à l'essai" rue Ronchaux, accompagnement des entreprises, implantation temporaire d'une boutique connectée, convention de logistique de proximité pour La Poste...).