BESANCON - 23 véhicules de location saisis à Planoise

Mercredi 26 juin, le Procureur de la République de Besançon, Etienne Manteaux, a tenu une conférence de presse aux côtés du commissaire de police Agathe Bossion au sujet des dizaines de rodéos urbains recensés dans les rues de Besançon. En hausse depuis l'arrivée des beaux jours, les rodéos urbains sont la crainte de la PSQ (Police Sécurité Quotidien), qui ne peut identifier ni les conducteurs, casqués, ni les véhicules, aux plaques d'immatriculation souvent démontées ou masquées avec du scotch. Une enquête pour remédier à ces agissements périlleux a mené la justice à HD Location, une entreprise de location de véhicules créée il y a quelques mois. Son responsable, âgé de 27 ans, louait des scooters, parfois à grosses cylindrées, à des mineurs et jeunes adultes qui se prêtaient à des rodéos urbains dans les rues de la ville et proposait à sa clientèle de masquer les plaques d'immatriculation.

Au total, ce sont 23 véhicules qui ont été saisis : trois vélos électriques, trois motos cross, un twizzy et seize scooters. Le prévenu a quant à lui été interpellé au volant de sa voiture alors que son permis avait été annulé. Bien connu de la justice, il avait déjà été condamné neuf fois (trafic de stupéfiants et infractions au code de la route) et cumule sept ans d'emprisonnement au cours de sa vie.

Joël MATHURIN, préfet du Doubs, se félicite de l’action conjointe des services de police, du groupe d’intervention régional (GIR) et des services fiscaux qui ont permis la réussite de cette opération.

L'enquête se poursuit désormais sur les activités de l'entreprise pour savoir si des contrats de locations existaient et si HD Location employait des salariés de manière légale. L'homme de 27 ans risque trois ans d'emprisonnement et a été remis en liberté mercredi soir.