Un nouveau périple pour Claude Hatterer

L’an dernier, Claude s’était fait connaître pour avoir parcouru 2030 kilomètres de la Via Francigena avec Michel, marcheur rencontré dans l’Association des Amis de Saint-Jacques-de-Compostelle. De Canterbury (Angleterre) à Rome (Italie), les deux amis ne cessaient de donner de leurs nouvelles sur leur page Facebook. En hommage à sa femme Françoise décédée le 29 novembre 2017, Claude a choisi de revenir sur les sentiers que son couple avait partagés.

Une seule date à retenir : le 3 juillet à 19h00.

Claude profite de la douceur des soirées d’été pour tenir une conférence aux côtés de Roulons pour l’Espoir à la Maison des Familles de Besançon. Il pourra ainsi expliquer les motivations qui l’ont poussé à marcher plus de 80 jours et comment s’organise la vie journalière d’une telle randonnée. Il parlera également de ses rencontres, que ce soit avec des pèlerins du monde entier ou avec les populations locales des régions qu’il a traversées. Enfin, il en profitera pour partager sa volonté de soutenir l’association Roulons pour l’Espoir, qui vend symboliquement chacun de ses kilomètres pour collecter des fonds afin de soutenir la construction et le fonctionnement de la Maison des Familles (accueillant et hébergeant les parents d’enfants malades) de Besançon et d’aider l’association Semons l’Espoir, qui veille à ce que les enfants souffrants vivent mieux leur hospitalisation en Franche-Comté.

En conclusion, cette conférence est l’occasion pour chacun de se familiariser avec ce mode de locomotion, la marche au long cours, qui participe à la philosophie de la vie et permet de se retrouver soi-même et de découvrir l’autre.