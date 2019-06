Les pompiers du Doubs soutiennent le Garage Solidaire

C'est en janvier dernier que le conseil d'administration du SDIS (Service Départemental d'Incendie et de Secours du Doubs), présidé par Christine Bouquin, présidente du département, a pris la décision d'offrir une de leurs véhicules au Garage Solidaire du Jura. Portant des valeurs d'altruisme et de solidarité, le SDIS ne peut que se joindre au projet, projet qui ne cesse de se développer. En 2018, le Garage Solidaire du Haut-Doubs est installé à Houtaud. Un Garage Solidaire du Doubs est également prévu pour l'été à Besançon. Christine Bouquin a profité de l'inauguration des nouveaux locaux du CODIS (Centre Opérationnel Départemental d'Incendie et de Secours) ce jeudi 20 juin à Besançon pour remettre les clefs d'une Peugeot Partner aux couleurs des pompiers.

L'association de Christophe Gruet propose alors trois services : la réparation de tout véhicule à tarifs préférentiels (40% de moins que la moyenne des garages), la vente d'automobiles remises en état pour moins de 3 000€ et la location de véhicules à 7€ par jour. L'objectif ? Favoriser l'embauche dans une région où la mobilité est nécessaire pour trouver un emploi.

En mai dernier, l'association comptabilise 400 dons de véhicules et ne peut être que fière de l'avancée de ce projet. Rappelons que vous pouvez y participer en donnant votre véhicule à l'association Garage Solidaire, ce qui déduira des impôts 60 à 66% du prix estimé de la voiture donnée. Plus d'informations sur : www.garagesolidairedujura.fr