Une réserve citoyenne composée des anciens sapeurs-pompiers du Doubs

Fondée en décembre 2018, la réserve citoyenne regroupe tous les sapeurs-pompiers à la retraite qui souhaitent poursuivre autrement leur engagement au sein du SDIS (Service Départemental d'Incendie et de Secours)...

Le statut de pompier connaît lui aussi un âge de retraite : dans le Doubs, la limite est de 65 ans pour les pompiers volontaires. A l'initiative du SDIS 25 et de l'UDSP 25 (Union Départementale des Sapeurs-Pompiers), la réserve citoyenne permet aux ASP (Anciens Sapeurs-Pompiers) de réaliser bénévolement des missions utiles pour le SDIS tout en participant aux cérémonies officielles des sapeurs-pompiers. Plusieurs actions sont possibles : certains soutiennent l'organisation de formations et d'exercices, d'autres promeuvent les activités des sapeurs-pompiers, quelques uns choisissent de sensibiliser la population aux dangers quotidiens (accident domestique, évacuation en cas d'incendie...), notamment dans les écoles, certains réservistes décident de travailler dans la logistique du matériel et, enfin, d'autres conduisent les différents véhicules du SDIS.

La réserve citoyenne a été présentée lors de la cérémonie d'inauguration des nouveaux locaux du CODIS (Centre Opérationnel Département d'Incendie et de Secours) le 20 juin dernier par Christine Bouquin, présidente du conseil d'administration du SDIS. Elle en a profité pour remettre des galons à quelques uns d'entre eux.

A ce jour, une quinzaine de réservistes constituent la réserve citoyenne. Dans les mois à venir, elle risque d'accueillir plus de vétérans dans ses rangs.