Pontarlier municipales 2020, appel au rassemblement de la gauche écologiste

Les élections municipales auront lieu au printemps 2020. Dès aujourd’hui, autour de l’opposition municipale, peuvent s’unir celles et ceux qui, venant de la gauche et de la société civile, veulent dans un combat unique, placer leur cité dans une perspective commune résolument sociale et écologique

Les enjeux du réchauffement climatique, de la perte de biodiversité, des inégalités sociales grandissantes, de la dévitalisation rampante des formes de démocratie locale, nécessitent un sursaut politique municipal vigoureux.

Nous appelons celles et ceux

- qui refusent cet état de fait et qui veulent que la ville et l’intercommunalité entrent concrètement dans l’indispensable transition écologique,

- que cette transition se fasse au profit de tous et se traduise par un développement économique durable et équitable et par la réduction des inégalités sociales notamment dans l’accès au logement,

- le tout dans un fonctionnement démocratique véritable,

à se rassembler dans l’élaboration d’un projet de gestion municipale, à la fois ambitieux et réaliste, socialement utile et écologiquement responsable.

Il nous apparaît qu’un temps de réflexion approfondi sur les objectifs et le cadrage de ce projet est nécessaire avant de le transformer en programme électoral. Il est de même important que cette phase réunisse des personnes intéressées au-delà de celles et ceux appelé(e)s, le moment venu, à constituer une liste.

C’est pour débattre de toutes ces questions que nous invitons les personnes intéressées à un premier rendez-vous le lundi 24 juin à 20 h, salle de réunion du complexe Pierre de Coubertin, 4 rue du Toulombief, à Pontarlier