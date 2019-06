J’ai un projet d’activité qui me trotte dans la tête depuis un moment, mais par où commencer ?

J’ai besoin d’un petit coup de pouce financier pour être plus crédible auprès des banques.



Pour répondre à toutes ces questions, « Cigales Cherchent Fourmis » est l’occasion de rencontrer des personnes près de chez vous possédant des compétences pour vous accompagner et construire ensemble des réponses à ces questions. Le projet est porté par les Clubs CIGALES (Club d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de l’Epargne Solidaire) et se tient pour la première fois en Bourgogne Franche-Comté sur cinq sites le même jour, dont la ville d’Ornans.



Une CIGALES est un groupe de 5 à 20 personnes qui met en commun une partie de son épargne. Elle investit dans des entreprises locales et les accompagne en activant ses réseaux de relations et ses expériences. L’activité de ces clubs s’inscrit dans la perspective d’une économie sociale et solidaire en favorisant la création d’emplois, la lutte contre l’exclusion, la protection de l’environnement et le développement local.



Sur notre territoire, ce sont 3 CIGALES (Bois debout, Coût d’pousse et Bois de lune) qui existent depuis plusieurs années. Elles représentent une quarantaine de bénévoles d’horizons différents, constituant ainsi une ressource permanente et locale pour des porteurs de projets. Parmi les initiatives accompagnées, on peut citer une épicerie villageoise, une maraîchère, une coopérative produisant de l’énergie renouvelable, plusieurs activités de petit élevage, une prestation de soins aux chevaux et bien d’autres en cours.

Cet accompagnement ne remplace pas le travail des organismes d’aide à la création d’entreprise, dont les CIGALES sont partenaires. Bien au contraire, l’ancrage local des CIGALES permet un regard et une approche de proximité profitable aux candidats à la création.

Alors, les CIGALES attendent les FOURMIS

Samedi 15 juin à ORNANS de 14h à 17h à « Loue verte » 25 rue Saint Laurent (en face de la boulangerie).



Les cigaliers (membres des CIGALES) et leurs amis se mobilisent et se tiennent à disposition. Venez à leur rencontre pour échanger sur votre projet ou savoir comment devenir acteur du développement économique de votre lieu de vie.

Renseignements : 06 88 50 12 63