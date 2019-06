Saônorités, une édition très rock à Saône

Le rock sera à l’honneur sous toutes ses formes lors du festival Saônorités : basique, folk, funk ou encore colombien.

Et c’est avec Ambersand que le festival ouvrira à 18h00 : le petit groupe de rock fait son grand retour sur scène après plus de 5 mois d’absence. Puis le talentueux Lee Catterson (collaborateur artistique de Lilian Renaud sur son dernier album) se produira aux côtés de Tulsa sur un thème un peu plus folk et pop.

Petite pause jazz avec la douce voix de Neptune Quartet, qui a l’habitude de chanter dans notre belle région. Beaucoup plus folk, les Bear’s Towers connaissent bien les festivals : après avoir fait Musilac Mont Blanc, Montjoux Festival et Rock N Poche, ils viendront faire danser les Saônorités grâce à un album sorti en 2016. Le reggae fera son apparition avec Jally, qui met l’accent sur la langue française sur fond de textes conscients appelant à l’ouverture d’esprit. Le rock colombien de La Chiva Gantiva, après avoir conquis la scène espagnole, fera bouger le festival grâce à son rythme endiablé.

La culture africaine sera représentée par Kambé, puis le festival se terminera avec Horskh, groupe d’électro et de métal.

Plus d'informations sur : www.saonorites.com