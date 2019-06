Un ornanais aux Trophées de la Comédie Musicale

Loïc Sebile est le directeur de l'École de Comédie Musicale de Vuillafans et de la compagnie Allée des Cerisiers depuis 2014 ; il réalise de nombreuses comédies musicales comme, "Ca Percute à Broadway", "La Petite Boutique des horreurs", ou encore "Frankenstein Jr".

Loïc conduit régulièrement des shows tels que "Grease" et "Jekyll & Hyde" en Suisse Romande. Loïc dirige aussi l'Orchestre Symphonique de l'Université de Franche-Comté et enseigne à l'Ecole de Musique Intercommunale du Pays d'Ornans (E.M.I.P.O.).



Loïc Sebile complétera l'équipe artistique en étant l'orchestrateur du final et des jingles de la cérémonie des Trophées de la Comédie Musicale 2019 !

