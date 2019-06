Pierre Duc célèbre le centenaire du syndicat d’élevage du cheval comtois et de la création du maillot jaune

Retenez la date ! Le 12 juillet, Pierre Duc, jurassien connu pour ses gigantesques fresques dans les champs franc-comtois, profitera du passage du Tour de France 2019 pour exposer sa nouvelle œuvre. Cette forme d'art s'appelle le "land art" et consiste à intervenir sur le paysage avec une grande envergure.

L’objectif ? Promouvoir les chevaux de notre région tout en exploitant la très célèbre compétition cycliste aux 106 éditions. Durant cette étape qui relie Belfort et Chalons-sur-Saône, les téléspectateurs auront le plaisir de voir cet ouvrage de Pierre Duc grâce aux hélicoptères affectés à l'évènement annuel. Ainsi, l’œuvre sera diffusée et l’artiste pourra mieux se faire connaître. Il cible un milliard de personnes entre les spectateurs du Tour de France et les partages sur les réseaux sociaux et autres médias.

Rappelons que Pierre Duc s’était déjà fait connaître pour son cycliste devant un clocher comtois en 2012 à Quingey et son portrait de cycliste à Düsseldorf en 2017.

Pour cette nouvelle création, les travaux sont lancés le 1er juillet et nécessite l'aide de quelques bénévoles. Que va nous proposer Pierre Duc cette année ?