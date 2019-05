Des mandalas en exposition

Le Mandala, dont le mot issu du sanscrit signifie cercle, tire son origine dans des traditions hindouistes et bouddhistes. Mais dans son évocation profonde, le mandala, reflet de la plénitude du cosmos, demeure un des modèles fondamentaux d’organisation de la vie et apparaît sous les aspects les plus divers depuis l’origine des temps.

On en trouve les plus belles formes dans la nature. Depuis le Big bang, il est l’expression de la force créatrice de l’univers, de l’infiniment grand à l’infiniment petit : de la spirale des galaxies aux orbites planétaires de notre système solaire ; des sphères célestes que sont le soleil et la lune jusqu’aux mouvements circulaires et spiralés retrouvés dans les cristaux, les flocons de neige, les fleurs ou les atomes.

À travers le geste, l’inspiration, la création, le choix des couleurs et des formes le mandala est un support qui permet de nous éveiller à une meilleure connaissance de soi, de retrouver du sens, de l’ordre et nous ouvrir à notre source intérieure, à ce que nous sommes vraiment, pour libérer et développer ce qui nous anime dans la vie, pour respecter et suivre notre propre rythme intérieur et notre être.



Vous êtes conviés le 31 mai pour le verre de l’amitié dès 18h30.

Christine, énergéticienne à Naisez-les-Granges nous fait le plaisir d’exposer ses mandalas du 18 au 31 mai.



Entrée libre - 2 rue de l’église, 25330 Déservillers de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h.