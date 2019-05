(VIDEO) Depuis le studio où Lilian Renaud a enregistré son album éponyme, Villages FM s'entretien avec le chanteur pour une interview exclusive. Lilian Renaud, accompagné de son réalisateur Lee Catterson, se confie sur sa vie et les deux dernières années passées à écrire et composer.

Un album réalisé courant 2018 - 2019 avec notamment la participation des sœurs Camille et Julie Berthollet ainsi qu’un duo avec Neeskens.

A DECOUVRIR : ICI