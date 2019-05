Les Nuits de Joux fêtent leurs 45 ans

Voilà 45 ans que les spectacles théâtraux et musicaux des Nuits de Joux contribuent à la notoriété du célèbre Château de Joux, situé à La-Cluse-et-Mijoux. Avec son nouveau directeur artistique Damien Houssier, le festival propose six spectacles, dont un pour les enfants.

De la comédie au drame en passant par un spectacle-débat et un concert en caravane, l’évènement s’entoure de huit principaux comédiens et d’une cinquantaine de bénévoles.

En plus de ces spectacles, la manifestation organise des stages d’initiation au théâtre pour ses grands amateurs et permettra même à certains de participer à la représentation de La mort de Danton de Georg Büchner. Enfin, une visite nocturne et théâtralisée du château sera disponible et des concerts de musique russe seront mis en place.

Pour plus d’informations et détails du programme sur : www.cahd-lesnuitsdejoux.fr