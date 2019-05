Le premier Salon de l'Emploi du Grand Pontarlier aura lieu le 18 juin

Toutefois, confrontés à des contraintes singulières, notamment en matière de recrutement de main d'oeuvre, les acteurs locaux se mobilisent afin de s'adapter et valoriser la qualité de leurs emplois, activités, recrutement ou management.

Dans ce contexte, la Communauté de Communes du Grand Pontarlier a décidé d'accompagner ce développement économique local, en créant un événement fort autour de l’emploi, sous la forme d’un salon regroupant tous les acteurs locaux de l’emploi et de la formation. Rendez-vous mardi 18 juin !

Le Salon de l'Emploi, vitrine d'un territoire singulier et dynamique

Le bassin de Pontarlier, 3ème du département du Doubs en termes d’emplois, connaît plusieurs particularités : plutôt jeune, dynamique, dépendant du travail frontalier, avec un taux de chômage peu élevé (6,1 % au 3ème trimestre 2018), pour une population active en hausse, s’élevant à 31 204 personnes (+ 8,2 % entre 2010 et 2015).

Le bassin d'emploi relève majoritairement du secteur tertiaire à 80 %. Les secteurs de l’agriculture, de l’industrie et de la construction représentent quant à eux 20 % des établissements du territoire, soit ¼ des emplois locaux. Le Grand Pontarlier compte par ailleurs 4 ETI (Établissements de Taille Intermédiaire), 210 PME et 2 400 TPE.

Si ce contexte de croissance peut être en partie attribué à l’attractivité de la Suisse (28 % d’actifs travaillant en Suisse), il convient de rappeler que le tissu d’entreprises locales y participe également grandement, grâce à son caractère dynamique et diversifié.

Néanmoins, ces indicateurs économiques positifs s’accompagnent d’une réalité plus complexe pour les entreprises locales notamment, en matière de recrutement de main d'oeuvre, qui nécessite une vigilance et un accompagnement spécifiques.

Un carrefour de formation et d'échanges dédié aux acteurs économiques locaux - sur inscription -

La Communauté de Communes souhaite, avec ce premier Salon de l'Emploi, compléter le panel d'actions déjà mises en oeuvre sur le territoire par les acteurs économiques locaux, afin de pallier cet important besoin de main d’œuvre : formations, communication, événements type speed-dating, stratégie RH d’attractivité et de fidélisation, etc…

Ce nouvel événement, à la fois professionnel et grand public, fait également partie intégrante de la politique globale de développement économique local portée par la CCGP : Hôtel d'entreprises à la Belle Vie (Houtaud), création de la ZAE des Gravilliers, soutien et accompagnement au montage des dossiers d'installation, réflexion et groupes de travail menés avec le Club des Entrepreneurs, ...

Mardi 18 juin, une matinée de formation et d'échanges sera dédiée ainsi aux entreprises locales qui pourront, sur inscription, assister à une conférence dynamique adaptée aux problématiques du territoire et animée par un cabinet local conseil en recrutement et formation.

Objectifs : réussir son recrutement, mesurer l’impact et les bons gestes du management, travailler les notions de qualité de vie au travail, ne pas craindre l’attractivité de la Suisse, etc.

Cette conférence sera suivie d’une table ronde animée, avec des chefs d’entreprise locaux qui témoigneront notamment sur leurs bonnes pratiques RH ou les outils mis en place pour augmenter leur attractivité.

Trouvez votre futur emploi, au premier Salon du Grand Pontarlier !

Le salon regroupera tous les acteurs locaux de l’emploi et de la formation avec près de 60 recruteurs attendus. Ils accueilleront les visiteurs en recherche d’emploi, en reconversion, en formation, apprentissage, etc. Les visiteurs pourront découvrir la diversité des activités du territoire et déposer leur CV. De nombreux postes sont à pourvoir : CDI, CDD, intérim, alternance, étudiants...



Des ateliers de rédaction de CV, lettres de motivation, entretien de recrutement seront organisés.

Rendez-vous : Complexe des Capucins de 13h à 16h. Accès libre et gratuit.