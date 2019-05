Une Foire Comtoise aux couleurs de l'Espagne

Pays ayant marqué l'histoire franc-comtoise, l'Espagne sera représentée durant 9 jours au parc des expositions Micropolis à Besançon. Avec ses multiples activités et ses nombreux "people", la Foire Comtoise et ses 110 000 m 2 d'exposition prévoit la visite de 150 000 personnes...

Une représentation inspirée de l'histoire

Victor Hugo (1802-1885) annonçait Besançon comme une ville espagnole. Alors que Charles Quint, roi d'Espagne, devient empereur d'Allemagne en 1519, il acquiert ce qui était à l'époque la Franche-Comté. Il la donnera plus tard à son fils, Philippe II. Après conquêtes et reconquêtes, Besançon et sa région se rattachent à la France en 1678. Encore aujourd'hui, la ville bisontine est influencée par la domination espagnole du XVIème et XVIIème siècles.

La Foire Comtoise s'est donc inspirée de l'histoire espagnole de la Franche-Comté pour produire son célèbre spectacle du nom de Madrugada. Produit par Olivier Curie, directeur des spectacles de Micropolis, les 31 représentations embarquent les spectateurs au cœur de l'Espagne à travers le traditionnel flamenco et ses musiques ibériques. Et, contrairement aux spectacles antérieurs, il n'y aura pas de décor : un choix qui s'est plus penché vers les nouveautés technologiques que vers les décors "à l'ancienne".

Des invités de prestige

Bien entendu, qui dit Foire Comtoise, dit élection de Miss Doubs. Celle-ci aura lieu le vendredi 31 mai. Et pour élire la nouvelle reine de beauté qui représentera le département, l'évènement aura l'honneur d'accueillir Vaimalama Chaves, Miss France 2019, et Lauralyne Demesmay, Miss Franche-Comté 2018 et 2ème Dauphine de Miss France 2019. Les deux miss seront d'ailleurs en séance de dédicace et feront le tour de la Foire Comtoise pour être au plus proche des visiteurs et exposants.

D'autres invités seront présents les autres jours de la foire, notamment le chanteur franc-comtois Lilian Renaud qui fera son grand retour sur scène avec un showcase le mercredi 29 mai. Jêrome Anthony et Magloire seront présents le jour suivant pour en découdre autour d'un quizz dans lequel certains des visiteurs pourront participer. Au programme, des chanteurs de The Voice, des animateurs télé, des acteurs de Plus Belle la Vie, des danseurs de Danse avec les Stars et des stars de la téléréalité seront visibles les autres jours de la Foire Comtoise.

Les animaux, stars du village agricole

Il est impossible de manquer les concours animaliers de la Foire Comtoise. Que ce soit pour les vaches ou les chiens, un tel spectacle est inévitable pour les amateurs d'animaux. Un mini-ferme sera installée à l'occasion pour montrer volailles, vaches, lapins, moutons, brebis, oiseaux, chevaux... De nombreuses démonstrations seront disponibles : tonte de mouton, agility dog dance, ferrage de cheval, tout est fait pour en apprendre plus sur les différents métiers agricoles de notre région.

Pour réaliser une bonne foire, Didier Sikkink, directeur général du parc des expositions où se tiendra la Foire Comtoise, insiste sur l'aspect local de chaque activité proposée : « une bonne foire est reliée à son territoire et aux savoir-faire locaux ».

Une fête foraine avec de nombreuses nouveautés

La fête foraine a, elle aussi, ses évolutions, notamment le retour de la grande roue, disparue depuis déjà 3 ans à Besançon. De nouvelles attractions sont installées pour répondre à la forte demande du public : le rotor (centrifugeuse tournant à 80km/h), le move in top (attraction la plus rapide de la fête foraine avec plus de 120km/h de vitesse), la drop zone (attraction de 17 mètres de hauteur faisant chuter ses passagers à 75km/h) et l'aviator (nacelles en hauteur qui permettent 8 tours par minute). Et pour être en harmonie avec le développement des nouvelles technologies, la réalité virtuelle sera au rendez-vous grâce à des casques VR !

(Re)découvrir l'Espagne dans son assiette

Comme chaque année, la Foire Comtoise propose son restaurant calquée sur le thème avec un menu à 29,50€ proposant une assiette de tapas (jambons espagnols, gaspacho, olives et poivrons), une assiette de dégustation (poulet et gambas, queue de bœuf, haricots plats et pommes grenailles) puis une assiette de gourmandises (crème catalane, pastèque ou melon et polvoron, gâteau traditionnel à base de cannelle que l'on offre à la fin de l'année). Bien entendu, ce repas est accompagné du vin espagnol "Rio Añejo" et se conclue avec un café pour mieux reprendre la visite de la Foire Comtoise.

Des entrées gratuites et de nombreuses nocturnes

L'entrée à la Foire Comtoise sera gratuite le lundi 27 mai pour tous. Les samedis 25 mai ou 1er juin offriront l'entrée gratuite pour chaque porteur de la carte Avantages Jeunes sur présentation du coupon. Les nocturnes (se terminant à 23h) se feront les 25, 29, 30 et 31 mai ainsi que le 1er et 2 juin. Pour les autres jours, la foire comtoise fermera à 19h.

Des tarifs qui n'augmentent pas

Enfin, le tarif d'entrée à la Foire Comtoise n'a pas changé malgré son augmentation qualitative : les visiteurs paieront 6€, sauf les 12-18 ans, demandeurs d'emploi, étudiants et personnes handicapées qui ont le droit à une remise de 1€ sur leur entrée. Tout porteur de la carte Avantages Jeunes verra sa place à 4€ tandis que le tarif d'entrée des plus jeunes (moins de 12 ans) est à 3€. Bien évidemment, il est possible de prendre une prévente en ligne et donc d'éviter la file d'attente en caisse sur : tickets.micropolis.fr

Pour plus d'informations : www.foire-comtoise.com