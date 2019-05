Le festival Rencontres & Racines fêtera ses 30 ans du 28 au 30 juin !

Déjà 30 ans que le festival Rencontres & Racines à Audincourt défend les valeurs de solidarité, de tolérance et d’échange en mettant à l’honneur les potentialités locales et le mélange des cultures qui caractérise le territoire...

Les années défilent et les fondations du festival restent les mêmes. En juin, le festival vivra sa 30ème édition, un chiffre qui sonne comme un symbole. Car oui, Rencontres & Racines est pensé comme un événement symbole de convivialité, de partage, symbole d’une société multiculturelle qui assume et valorise sa diversité. En 30 ans, le festival n’a pas dérogé à cette ligne directrice qui lui a donné naissance et il affirme aujourd’hui, plus que jamais, sa singularité. En effet, loin du schéma classique, Rencontres & Racines n’accueille que des stands associatifs. Ces associations défendent des projets humanitaires, œuvrent pour le développement de la culture locale.

De nombreuses autres animations sont aussi proposées pour créer du lien entre les festivaliers. De l’atelier découverte à la déambulation en musique, le public pourra profiter de nombreux moments pour échanger. Et cette année, pour la première fois, un espace est réservé aux enfants. Au-delà de la création d’un moment festif entre les cultures, le festival souhaite également donner à réfléchir sur des sujets de société. Pour cela, l’association « l’Atelier » propose chaque année un débat autour d’un thème d’actualité. Enfin, dans un souci de préservation de notre planète, le festival évolue et développe une gestion plus responsable des déchets depuis plusieurs années. Définitivement, Rencontres & Racines s’inscrit dans un territoire pour y faire fleurir les échanges dans un univers festif où les couleurs du monde se mélangent.

Au programme : de la variété française (Hoshi, La Maison Tellier), de l'électronique (Nasser, L'entourloop), du reggae (Pierpoljak, Inna de Yard, Alibutton), du hip-hop et du rap (Lombre, Youssoupha), de la dub (Ashkabad), des musiques du monde (Tiken Jah Fakoly, Calypso Rose, Reco Reco, Sidi Wacho), de l'alternative (Indianizer), de la pop (Komorebi, Tiwayo) mais aussi du rock (Les Négresses Vertes, Metro Verlaine). De quoi satisfaire tous les festivaliers !

Avec une telle programmation, le festival est certain d'attirer les 40 000 personnes prévues sur les 3 jours.

Vous pouvez dès à présent prendre vos préventes sur le site : https://rencontresetracines.audincourt.fr/billeterie