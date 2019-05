Aidez la compagnie JEHOL à s'acheter un nouveau chapiteau

Née il y a 16 ans déjà, la compagnie franc-comtoise JEHOL, basée à Villers-sous-Chalamont, souhaite construire un nouveau chapiteau de 25 mètres de diamètre avec gradins pour accueillir plus de 500 personnes à chacune de ses représentations. La troupe lance donc une cagnotte et sait remercier ses généreux donateurs : du remerciement au spectacle exclusif et privé en passant par des places de spectacle, des CDs et des affiches, les artistes et ceux qui les accompagnent au quotidien savent comment faire plaisir à leur public! Avec un coût de 91 500€, le projet, bien que financé en partie par des structures et investisseurs, a besoin de votre aide.

Pour plus d'informations et peut-être participer à la construction de ce "chapiteau de rêve" : https://fr.ulule.com/unchapiteaupourjehol/

Vous pouvez retrouver la compagnie JEHOL en spectacle les mardis et vendredis des vacances d'été à Villers-sous-Chalamont.