Le Trail des forts de Besançon a fait fort !

La 16ème édition du Trail des forts a enregistré 5597 inscriptions , un nouveau record témoignant du succès populaire grandissant dont jouit cet événement vitrine pour l'agglomération bisontine qui revendique et promeut une identité Sports nature forte à travers son label « Les grandes heures nature» et à quelques semaines de la première édition d’un festival outdoor éponyme...

Un succès continu et mérité pour cette épreuve originale, créée en 2003 par deux coureurs bisontins passionnés, Jean-Marie Baverel et Olivier Tiercet et toujours organisée par leur club, l'Amicale Sportive Territoriale Bisontine (ASTB), épaulée par la société Extra-Sports depuis 2013. Un engouement qui confirme au Trail des forts de Besançon son statut de plus grande course nature de l'Est de la France, attirant des passionnés originaires de tout le territoire français et de 17 pays étrangers.

48 km : 815 coureurs inscrits

48 km relais 2 : 76 équipes inscrites

28 km : 1083 coureurs inscrits

19 km : 1920 coureurs inscrits

10 km chrono : 1115 coureurs inscrits

10 km Rando : 512 marcheurs inscrits

(Crédits photos : Peignée Verticale)



Le Trail des Forts de Besançon 2019 proposait quatre parcours de 48 (solo et relais 2), 28, 19 et 10 km mixant harmonieusement portions nature et escapades historiques au cœur des fortifications inscrites au patrimoine mondial de l'Unesco. L'ensemble des coureurs avait accès à la célèbre Citadelle et son passage vertigineux avec vue plongeante sur l'arrivée, et le grand parcours proposait même de relier l'intégralité des 8 forts du 18 et 19èmes siècles qui protègent la cité Vauban.

Tous les projecteurs étaient braqués sur la distance reine de 48 km qui comptait pour le Trail Tour National FFA et qui affichait un beau plateau de prétendants.

Si la météo était très humide et ventée samedi pour le 10 km, elle fut heureusement agréable le lendemain pour les grandes distances, mais le terrain gras à de nouveau généré, comme en 2017 et 2018, des conditions de course techniques.

A ce jeu, Thomas CARDIN, du Taillefer Trail Team/ HOKA One One, a laissé peu de chances à ses adversaires. Seul en tête dès le premier pointage, il s’impose en 03:48:31, devant Kevin VERMEULEN et Hervé BALANCHE, deux autres coureurs de haut niveau. 4ème ici en 2017, Thomas Cardin, 24 ans, est en constante progression. Vainqueur de l’Hivernale de Templiers 2017, de la Pastourelle 2018, il s’est classé 6e du récent Trail Drôme, qualificatif pour les Championnats du monde de Trail.

Chez les femmes, après l’arrêt prématuré de la favorite Mélina Grosjean, la course du 48 km s’est résumée à une course poursuite entre l’inexpérimentée Sylvaine CUSSOT et la jeune Esther EUSTACHE, qui conservera toujours une minute d’avance jusqu’à son arrivée en 05:02:01.

Esther Eustache, 23 ans, s’était imposée sur le 28 km du Trail des Forts en 2018, mais également la même année sur le 60 km du Trail Du Petit Saint Bernard, démontrant ainsi son fort potentiel.

Thibaut BARONIAN, ambassadeur Grandes Heures Nature pour l’agglomération bisontine, s’impose quant à lui sur le 28 km en 01:52:15.

_____________

Tous les résultats :

48km

Hommes

1er – Thomas CARDIN - 03:48:31

2ème – Kevin VERMEULEN – 03:55:55

3ème - Hervé BALANCHE- 03:59:09

Femmes

1ère - Esther EUSTACHE– 05:02:01

2ème – Sylvaine CUSSOT – 05:03:05

3ème - Aurore CANINO– 05:11:09

28 km

Hommes

1er – Thibaut BARONIAN - 01:52:15

2ème – Dylan RIBEIRO – 01:58:11

3ème – Aurélien CHARITE - 01:59:56

Femmes

1ère – Julie CHESNAY– 02:18:35

2ème – Laure DESMURS – 02:25:17

3ème – Sophie LAPLANE – 02:30:02

19km

Hommes

1er – Germain MOUGENOT - 01:20:12

2ème – Théo BOURGEOIS – 01:23:35

3ème – Théo DANCER- 01:24:53

Femmes

1ère – Léa VERCELLOTTI– 01:36:59

2ème – Alix MULLER – 01:41:15

3ème – Nolwenn GOTTELAND– 01:41:41

10 km

Hommes

1er – Krilan LE BIHAN - 00:41:15

2ème – Jean Paul BROCCO – 00:42:04

3ème – Pierre BARRAND- 00:42:11

Femmes

1ère – Louise WANNER– 00:48:45

2ème – Christine GERBER – 00:51:19

3ème – Delphine MONNIER BENOIT– 00:54:10