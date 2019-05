A la découverte du groupe Lyre le temps

Ses passages à la capitale alsacienne signent toujours un événement particulier pour lui. Une tradition qui a lieu tous les trois ans sur la tournée d'un album. L'empreinte psychologique de ce retour au point de départ se veut assez forte, à des artistes qui viennent présenter comme un nouvel enfant à leur premier public.

Le propos du projet est de pouvoir naviguer dans le temps, se balader dans les époques. Si on les classait dans les bacs, leurs disques se situeraient dans électro-jazz-hip hop. Cette formulation arrange le groupe. Car le hip hop lui autorise d'aller vers le reggae, et l'électro ouvre un champ vers le swing dansant. Chaque style de musique permet de faire autre chose et de se mélanger. Créer de nouvelles ambiances. Le lien passe par les des artistes qui s'expriment. "On utilise les styles comme des instruments", nous confie Ry'm, le leader du groupe. Pour lui, la musique n'est pas une rangée de cases faites d'appellations destinées à se ruer. Il s'agit plutôt de la prendre comme une boîte à outils. Lyre le Temps fonde sa recherche esthétique sur cette base. Poser une ligne de voix en reggae sur du piano qui joue du rock et une batterie hip-hop : "on aime écouter la musique de cette façon, donc c'est la façon dont on fait la nôtre", retient Ry'm. Le tempérament d'un morceau change fréquemment de l'un à l'autre, avec un mariage des styles, spontané. "Nous avons en revanche plutôt parié sur les individus, qui composent et jouent les titres", mesure-t-il. La musicalité et son interprétation peuvent être différentes chez un même musicien.