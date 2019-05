Un planétarium héliocentrique à voir à la Grande Saline le 18 mai

L'Horlogerie Passemant l'a intimement expérimenté en créant un planétarium de type copernicien dans la plus pure tradition mécanique.

Modèle réduit du système solaire, le planétarium conçu par William et Rémy Chauvin est né au coeur du massif jurassien, à proximité du berceau horloger franco-suisse.

Il a nécessité 1500 heures d'études et de calculs et 600 heures de fabrication pour créer les pièces qui une fois assemblées donnent à voir fidèlement les cycles des 9 planètes et leur position dans les 12 constellations avec une précision encore jamais atteinte.

Alliant subtilement les procédés artisanaux d'antan, la technologie de pointe et une connaissance fondamentale des outils mécaniques et du système solaire, ce planétarium héliocentrique, dont il n'existe que trois exemplaires à travers le monde, est un objet fascinant et hypnotisant qui témoigne de l'excellence du savoir-faire jurassien.

Présenté jusqu'à présent en une seule occasion au salon Made in Jura 2018, il sera exposé au public toute la journée du samedi 18 mai et animé par son créateur de 19h à 22h à la Grande Saline de Salins-les-Bains (visite gratuite).

Un petit aperçu du planétarium héliocentrique en vidéo = ICI