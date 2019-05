Portes ouvertes au Jardin de Zélie

Pour agrémenter votre potager, vous choisirez parmi une variété de 60 plants de tomates différents : Cœur de bœuf, Cornue des Andes, Tomates cerises pour les plus connues mais également toute une variété ancienne comme la Noire de Grimée, Ananas, Rose de Bern qui apporteront du goût et de la couleur dans vos assiettes. Le Jardin de Zélie propose également de nombreux légumes comme les courgettes, potimarrons, concombres, aubergines, choux, salade,… sans oublier les plantes aromatiques et les fraisiers.



La philosophie de ces maraîchers est simple. Cultiver des légumes Bio (avec une diversité d’espèces) et les commercialiser en circuit court. Pour maximiser les rendements, toutes les serres ont été installées au même endroit, ils peuvent ainsi alterner les cultures et les variétés. Vous découvrirez en nouveauté cette année par exemple la patate douce ou encore de la rhubarbe. Dans le cadre du développement de leur entreprise, ils sont d’ailleurs à la recherche d’une grange ou d’une remise à louer pour stocker du matériel et des légumes.

Au fur et à mesure des récoltes, vous pouvez acheter vos légumes à la serre. Un marché est organisé chaque vendredi soir de 16h30 à 18h30 à la Brasserie des Coucous, au 3 rue des Pré Gras, où d’autres producteurs seront présents pour vendre leurs produits comme la Brasserie des coucous, La Bergerie de Sophie et les Gallina’c.

PORTES OUVERTES, mercredi 15 mai de 10h à 18h Jardin de Zélie - 06 72 78 06 49 25330 FERTANS - (Derrière le gymnase d’Amancey)