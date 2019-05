FOUCH’RUN, le 11 mai à Foucherans (25)

Pour sa 4e édition, l’association l’Etoile organise la Fouch’run le 11 mai 2019.



Envie de vous évader en pleine nature, de profi ter des paysages magnifi ques de la vallée de la Brême, d’emprunter l’ancienne voie ferrée ? Nous vous invitons à participer à la Fouch’run et ainsi découvrir nos parcours d’obstacles au cœur du bois de Sante sur la commune de Foucherans et ses environs.



Cette année, 4 parcours vous sont proposés. Pour les enfants dès 3 ans un parcours ludique, pour les plus grands 5 km, 8 km et 14 km pour les sportifs majeurs et aguerris. Tous les parcours sont sécurisés avec une surveillance à chaque obstacle. Nous vous proposons également une marche du patrimoine au cours de laquelle vous pourrez admirer le lavoir et la chapelle St Maximin.

Chacun va à son rythme, aucun classement ne sera fait. Ce n’est pas une course, ainsi vous pourrez librement profi ter du cadre environnant et découvrir ou redécouvrir certains endroits typiques comme l’ancien tunnel de chemin de fer. Plusieurs ravitaillements vous serons proposés ainsi qu’une buvette et une petite restauration sur le site de départ et d’arrivée.

À partir de 20h, vous pourrez participer à un repas dansant sous chapiteau avec « Panache » (Gilles PETITJEAN des Spiders) sur le site de Foucherans (Places limitées réservation obligatoire).



N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour une journée sympathique et conviviale en plein air.

Inscriptions sur le sportif.com ou par téléphone 07 81 70 56 56.

Les inscriptions doivent avoir lieu avant le 9 mai. Les places sont limitées alors nous vous attendons le plus rapidement possible.

Pour plus d’informations, consultez notre page Facebook : L’Etoile de Foucherans.