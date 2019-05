Ensemble aux côtés des malades atteints de Sclérose En Plaques

Forte de ses cinq années de succès, la Fondation ARSEP renouvelle sa campagne « Maman je t’aime un peu, beaucoup, solidairement ! ». Dans le département du Doubs, des commerçants dans les villes de Pontarlier, L’Isle-sur-le-Doubs, Dole, dans le pays de Montbéliard, mais également à Houtaud, Frasne, Vaux-et-Chantegrue…, participeront à cette campagne en plaçant une tirelire sur leur comptoir et une affiche en vitrine.

La campagne se déroulera tout le mois de mai avec pour moments forts la fête des mères le 26 mai, et la journée mondiale de la sclérose en plaques le 30 mai.

Comment participer ? « En mai, je donne ma monnaie » : chaque commerçant participant à la campagne a une tirelire sur son comptoir pour collecter vos dons. Il n’y a pas de petit don, chacun peut faire un geste solidaire indispensable afin que la recherche gagne enfin sur la maladie.

Où trouver les commerçants ? Les commerçants partenaires de la campagne sont annoncés sur les différents canaux de communication de la Fondation ARSEP : le site de la Fondation ARSEP, sa page Facebook, son compte Twitter. Retrouvez la liste complète des commerçants sur le site de la Fondation : www.arsep.org/fr/307-boutiquesparticipantes.

La recherche a besoin de tous pour collecter des dons. Contribuons ainsi à remporter le combat contre la maladie !

Maladie inflammatoire du système nerveux central, la Sclérose En Plaques est une maladie chronique et invalidante qui survient dans la majorité des cas chez de jeunes adultes, autour de 30 ans, et touche 110 000 personnes en France dont 700 enfants et 2,3 millions dans le monde. 4 000 nouveaux cas par an sont diagnostiqués en France. 3 malades sur 4 sont des femmes. Ni la cause, ni le remède ne sont connus actuellement.