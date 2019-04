Lancement de la saison culturelle du Chapiteau 39.01 à Ornans !

Venez découvrir ce « Lieu éphémère pour tisser des liens durables ».

« C’est une saison “fauchage tardif” qui vous est proposée, un brin non conformiste, qui laisse s’épanouir tous les types de publics, fl eurir une multitude d’actions butinées par un escadron de partenaires précieux (CC Loue Lison, Département, 39.01, Ville d’Ornans). Une saison qui fait la part belle aux productions locales. À vous de butiner de façon gourmande dans la programmation !! »

Patrimoine culturel du cirque Plume (premier chapiteau immatriculé dans le Jura), il appartient maintenant à la Cie Ordinaire d’Exception de Cléron (ordinairedexception.com).

C’est dans le cadre du contrat de coopération culturel entre la Communauté de Communes Loue Lison et le Département que cette saison riche et variée s’est ouverte le 27 avril : concerts, spectacles, ateliers, résidences artistiques, une émission avec Villages FM.



La Cie, résolument tournée vers la pédagogie, va également faire découvrir à de nombreux enfants/ados issus des écoles et collèges du territoire, la pratique des arts du cirque. Le «Bicentenaire Courbet» et les 10 ans de Nautiloue seront également de la partie dans la programmation qui est disponible sur le site de la CCLL : www.cclouelison.fr