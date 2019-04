La diagonale du Doubs se prépare avec ses 2740 participants !

La 23e édition de la Diagonale du Doubs aura lieu le dimanche 28 avril. Elle vous propose de nouveaux parcours qui sillonnent les sentiers et les sous-bois entre Saône et Ornans...

Parmi les 5 parcours proposés, chacun trouvera celui qui correspond à son niveau, sa forme et ses envies. Vous saurez apprécier les animations et la gentillesse des volontaires tout au long du parcours, qui auront à cœur de vous guider et de vous ravitailler.

En fonction des parcours, vous roulerez dans les sous-bois de Saône jusqu’au Gratteris et prendrez la direction de Foucherans pour le 1er ravito.

Puis, en route pour la vallée de la Brême en longeant sa rive droite avant de remonter au château d’Ornans, votre 1er belvédère, avec une vue imprenable sur la ville.

Depuis la Roche du Mont, vous rejoindrez le belvédère de saut Chevalier et le 2e ravito.

Une descente technique vous amènera de nouveau dans la vallée de la Brême. Ensuite, vous enchaînerez une montée. Il va falloir être en forme !

Depuis l’Hôpital-du-Gros-Bois, vous rejoindrez Nancray en passant par le bois de Naisey-les-Granges et Bouclans où vous profiterez du fameux ravitaillement du Musée des Maisons comtoises.

Enfin, vous reviendrez au point de départ à Saône en passant par la Chevillotte et le Golf de Besançon.



Si vous préférez le vélo de route, 3 parcours (65 km / 90 km / 120 km) sont proposés, sans oublier la nouveauté cette année, le vélo électrique. Mountain Expert, partenaire de l’événement offre la possibilité d’effectuer votre parcours en VTT électrique à des tarifs préférentiels. Un parcours a été d’ailleurs spécialement été étudié pour les vélos à assistance électrique (le Sportif 60 km).

Les marcheurs pourront également profiter de deux parcours pédestres de 8 ou 15 km.



Le Syndicat Mixte du Marais de Saône vous propose une visite guidée gratuite à la découverte de cet espace naturel de 800 ha.

La Diagonale du Doubs c’est avant tout convivial avec de nombreuses animations au village partenaire, 7 groupes de musique, jeux, expositions, animations, exposants, buvettes, gaufres, tombola, mini parcours bosses... Rien n’a été laissé au hasard pour que cette journée du 28 avril soit une grande fête !

Renseignements : 03 81 55 91 29 : www.diagonaledudoubs.com



Les inscriptions sont désormais closes et nous avons battu un raccord cette année, VOUS SEREZ PLUS DE 2740 PARTICIPANTS !!!

Nous vous attendons donc dimanche prochain avec le sourire et une motivation à toute épreuve !