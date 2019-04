37e randonnée verte du 1er mai « Sur les pas de Courbet »

Pour marquer l’anniversaire de l’enfant du pays, la randonnée s’intitule cette année « Sur les pas de Courbet » : les marcheurs iront à la découverte des chemins et les lieux qui lui ont été chers.



« Les trois parcours de 12, 18 et 24 km iront jusqu’en vallée de la Brême où il se rendait le plus souvent, mais aussi de points de vue en belvédères pour embrasser du regard toute cette magnifique vallée de la Loue. Un petit circuit de 6 km dans Ornans permettra à tous, même aux familles avec des poussettes, de profiter de cette journée » explique Gérard Coulet, coordinateur de la randonnée. Comme l’an dernier, les parcours seront également ouverts à nos amis traileurs, sans chrono et sans classement.

Ouverts à tous, sans condition d’âge et sans esprit de compétition, les parcours permettront aussi de découvrir une dizaine de tableaux de l’artiste d’Ornans, grâce à des reproductions et un explicatif de chaque œuvre, installés pour l’occasion en divers sites où le peintre planta son chevalet. « Chaque image sera doublée d’une photo du lieu aujourd’hui afin de voir les changements que le temps ou les hommes y ont apportés. En parallèle, l’association des peintres d’Ornans devraient apporter leur contribution en venant installer leurs chevalets le long des parcours » poursuit Gérard Coulet.



Le Centre d’accueil et de loisirs, également point de départ des randonnées, proposera une exposition sur la vie du peintre, histoire de boucler la boucle.

Véronique VUILLEMIN-FILIPPI

Infos pratiques :

Accueil et départ au CAL, rue de la Corvée à ORNANS



OUVERTURE DES PARCOURS :

•Départ Trail : 8h15 (plus de départ après 8h45 pour ne pas gêner les randonneurs).



• Départ Marcheurs :

8h30-10h : 26 km

8h30-11h : 20 km

8h30-13h30 : 12 km et circuit poussette (6 km)



TARIFS : Adultes : 5 € et gratuit pour les moins de 12 ans

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES :

BOLTZ Ketty : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. / 06 48 85 14 36

Gérard Coulet : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. / 06 69 17 62 40