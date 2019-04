Une entreprise bisontine récompensée aux GLAMi Awards 2019 à Boston

Le 5 avril 2019 Livdeo a remporté un GLAMi Award décerné par Museum and the Web à Boston, dans la catégorie "Behind-the-scenes" avec la plateforme Le 5 avril 2019 Livdeo a remporté un GLAMi Award décerné par Museum and the Web à Boston, dans la catégorie "Behind-the-scenes" avec la plateforme GEED déployée au Musée de Beaux-Arts & d'Archéologie de Besançon.

Depuis 23 ans, les rencontres internationales organisées par Museum and the Web sont la référence mondiale dans les domaines des Galeries, Librairies, Archives et Musées (G.L.A.M). Lors de ces rencontres sont récompensés les projets culturels les plus innovants aux Etats Unis, Australie, Asie et Europe.

En 23 ans, les institutions françaises avaient remporté une seule fois un GLAMi Award.



La plateforme GEED a obtenu cette prestigieuse récompense qui souligne le caractère innovant des approches et fonctionnalités que la plateforme propose : une plateforme unique permettant une médiation numérique inclusive, sans contraintes pour les visiteurs avec une prise en considération de l'accessibilité universelle des publics.