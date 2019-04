La FNAC ouvre un nouveau magasin à Besançon Châteaufarine

La Fnac poursuit son déploiement et renforce son maillage territorial en région Bourgogne-Franche-Comté avec l’ouverture d’un nouveau magasin Fnac à Besançon. Ce magasin ouvrira ses portes vendredi 19 avril prochain dans la zone du centre commercial Chateaufarine...

La Fnac Besançon sera dirigée par Jean-Luc Muller. Ce nouveau magasin s’étendra sur une surface de vente de 1400 m² et regroupera 35 collaborateurs. Les clients pourront retrouver les différents univers produits et services : livres, audio, vidéo, jeux vidéo, micro-informatique, téléphonie, photo, son, TV, jeux-jouets et papeterie-carterie.

Les services de billetterie, les offres de cartes cadeaux et coffrets cadeaux seront également proposés aux clients. Le magasin bénéficiera également de la politique d’adhésion de l’enseigne. Les clients auront la possibilité de souscrire la carte « adhérent Fnac » et de profiter ainsi de nombreux avantages. Ils rejoindront les 8 millions de personnes dans le monde bénéficiant de ce programme

La stratégie multicanale déployée par la Fnac permettra aux clients d’accéder aux millions de produits disponibles sur Fnac.com et de choisir de se faire livrer un produit commandé en ligne dans leur magasin à Besançon ou à leur domicile.

Avec cette nouvelle ouverture, la Fnac renforce sa stratégie d’expansion et poursuit sa dynamique commerciale dans les petites et moyennes villes, renforçant la proximité avec ses clients.

Horaires d’ouverture : Du lundi au samedi de 9h30 à 20h00.

*Fnac Besançon – Centre commercial Châteaufarine - Rue René Char - 25000 BESANCON

Communiqué FNAC DARTY