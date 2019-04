Ouverture d’un nouveau magasin optique et audition à Besançon Châteaufarine jeudi 11 avril

Jeudi 11 avril, c’est l’ouverture d'un magasin optique et audition à Besançon Châteaufarine...

Ce nouveau centre, d’une superficie de 350 m2, dispose d’un nouveau concept.

Ici, tout est au service de votre santé visuelle et auditive, résolument tourné vers un parcours client/patient innovant.

L’équipe des opticiens propose une offre unique : le conseil d’expert en vue, les tarifs mutualistes, le plaisir du choix et un parcours d’achat réinventé avec plus de 1 000 montures optiques, et 200 montures solaires parmi un grand choix de marques.

Dans la verrothèque, vous pourrez tester vous-même les différents types de verres, les technologies et les traitements.

Les prises de mesures d’une grande précision sont réalisées en 3D. Un contrôle de la vue peut être réalisé dans une salle accessible aux personnes à mobilité réduite.

Côté audition, les appareils que propose l’audioprothésiste bénéficient des dernières technologies numériques « high tech » avec par exemple l’otoscan, une solution révolutionnaire qui permet de scanner l’oreille digitale en 3D pour la fabrication des embouts.

Retrouvez toutes les marques d’appareils auditifs et les accessoires dans le showroom dédié.

Rendez-vous jeudi 11 avril pour découvrir ce nouvel espace.

A propos de Mutualité Française Comtoise

Mutualité Française Comtoise est une entreprise de l’économie sociale et solidaire en Franche-Comté, régie par le livre 3 du Code de la Mutualité, dont la gouvernance est assurée par des femmes et des hommes élus par des mutuelles. Ce groupement mutualiste est une société de personnes dont l’objectif n’est pas le profit mais le progrès social, nourri par des valeurs : solidarité, liberté, démocratie.

Mutualité Française Comtoise accompagne les personnes tout au long de leur vie en leur proposant une offre de santé de qualité accessible à tous. Elle emploie 1 400 salariés répartis sur une quarantaine de sites, totalise un chiffre d’affaires de 85 M€ (2017), et gère des services de soins et d’accompagnement :

2 cliniques (245 lits) : la Polyclinique de Franche-Comté à Besançon et la Polyclinique du Parc à Dole

1 service d’hospitalisation à domicile (120 lits) dans le Doubs, la Haute-Saône et le Territoire de Belfort

7 centres dentaires

9 magasins les Opticiens Mutualistes

8 centres d’Audition Mutualiste

14 résidences pour personnes âgées dépendantes

Mutualité Française Comtoise inscrit son action dans la durée, et dans une logique de partenariat et de coopération avec l’ensemble des acteurs concernés.